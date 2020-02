Câmeras de videomonitoramento garantem mais segurança para compras no Centro

As câmeras instaladas ao longo da 14 de Julho irão auxiliar as ações da Guarda Civil Metropolitana na preservação do patrimônio público e em ocorrências policiais - Foto: Divulgação

Quem anda pela rua de maior comércio da capital, a 14 de Julho, pode ver, ao longo das dez quadras requalificadas, novas câmeras de videomonitoramento que servirão de apoio para coibir delitos. A instalação dos 17 novos equipamentos terminou nesta sexta-feira, segundo a empresa responsável pelo serviço.

Segundo o Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, as câmeras instaladas ao longo da 14 de Julho irão auxiliar as ações da Guarda Civil Metropolitana na preservação do patrimônio público (atos de vandalismo) e em ocorrências policiais, tais como roubos e furtos. Além disso, irá auxiliar na identificação de pessoas que cometam delitos nas áreas cobertas pela vigilância eletrônica.

“A ferramenta de vigilância eletrônica tem outras funções também. As imagens poderão ser requisitadas pelo Poder Judiciário como prova de cometimento de delitos”, afirma o secretário.



“Espero que isso iniba os assaltantes e garanta mais segurança para todo mundo. Ainda bem que temos a tecnologia a nosso favor”, comenta o repositor Rogério Santinotelli.

Além das câmeras, a guarda vai reforçar a segurança na região com a manutenção permanente de 12 guardas no container instalado na Praça Ary Coelho. A partir desse ponto, as ocorrências serão atendidas imediatamente por essa guarnição, utilizando motos e carros. “Outros crimes que venham a ocorrer no perímetro também serão atendidos pela guarnição e encaminhados à Polícia Civil para providências”, finaliza Valério.

Para ordenar o trânsito e garantir a segurança dos transeuntes, nesta semana, a Rua 14 de Julho também recebeu pintura de faixa de pedestres e foram instaladas placas de sinalização vertical.