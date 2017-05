Câmaras setoriais são reativadas com foco na competitividade

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/05/22.05.17-CAMARAS-SETORIAS-PORTAL.mp3

Seis das doze câmaras setoriais existentes no Estado foram reativadas. Avicultura e Estrutiocultura, Ovinocaprinocultura, Suinocultura, Apicultura, Bovinocultura de Leite e Horticultura.

Criadas com o objetivo de organizar alguns setores no Estado, as câmaras setoriais procuram debater produção, distribuição, logística, passando pela industrialização até a exportação.

Conforme explicou o Secretario de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, estes seis setores são os que apresentam índices significativos de produtividade em Mato Grosso do Sul e têm alta demanda por tecnologia e inovação, por isso tiveram suas câmaras setoriais reativadas com a nomeação de seus coordenadores e secretários executivos.

Jaime Verruck explciou explicou ainda que as câmaras conversam com setor financeiro, setor de assistência técnica rural, e através deste Plano devem levar as politicas publicas para os produtores, capacitando-os juntamente com os técnicos e dando encaminhamento as demandas de níveis estadual e federal.

