Câmara solicita documentos a mais de 80 pessoas em investigação sobre Trump

O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos lançou uma nova e abrangente investigação sobre obstrução de justiça, corrupção e abuso de poder pelo presidente dos EUA, Donald Trump, suas empresas e pela Casa Branca. O comitê está enviando solicitações de documentos para 81 pessoas ligadas ao presidente e seus associados.

A investigação ampla pode abrir caminho para o impeachment, embora líderes democratas tenham prometido investigar todas as vias e revisar o relatório do conselho especial de Robert Mueller sobre a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial norte-americana antes de tomar medidas drásticas.

O presidente do Comitê Judiciário da Câmara, o deputado Jerrold Nadler, disse que os pedidos de documentos de segunda-feira são uma maneira de "começar a construir o registro público" e que o comitê tem a responsabilidade de investigar.

A Casa Branca confirmou ter recebido carta do Comitê Judiciário da Câmara solicitando documentos relacionados à administração Trump e à família e aos negócios do presidente como parte de uma investigação sobre a Rússia. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que o escritório do conselho da Casa Branca e autoridades competentes revisarão a carta e responderão no momento apropriado.

Nadler afirmou ainda que o painel quer revisar documentos do Departamento de Justiça, do filho do presidente, Donald Trump Jr., e do diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg. Ele disse que o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, e o ex-conselheiro da Casa Branca, Don McGahn, também são alvos da investigação. Questionado se acredita que Trump obstruiu a justiça, Nadler respondeu que sim. Fonte: Associated Press.