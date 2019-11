Câmara recebe na próxima semana ciclo de palestras sobre acessibilidade e mobilidade no Plano Diretor

Primeira palestra será sobre mobilidade urbana sustentável - Arquivo

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza no próximo dia 13, quarta-feira, o II Ciclo de Palestras "Plano Diretor - Mobilidade e Acessibilidade". O evento, nesta edição, é voltado a profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, além de acadêmicos desses cursos e entidades do terceiro setor que atendem pessoas com as mais variadas deficiências.

A programação terá início às 8h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com a abertura e composição da mesa. A primeira palestra será com Nazareno Stanislau Affonso, diretor nacional do Instituto Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, que falará sobre mobilidade urbana sustentável, meio ambiente e inclusão social.

A segunda palestra será sobre os desafios na aplicação da mobilidade urbana, com arquiteta e urbanista Andrea Luiza Torres da Silva, especialista em Planejamento e Gestão de Tráfego e que atualmente é diretora-adjunta da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

A última palestra da manhã será com o arquiteto Luiz Antônio Cortez, especialista em planejamento de transportes urbanos e gestão ambiental. Ele falará sobre a importância da mobilidade urbana para o desenvolvimento das cidades.

No período da tarde, o primeiro palestrante será o diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende, que falará sobre o transporte coletivo urbano de Campo Grande. Por fim, será a vez do arquiteto Roberto Ainbinder, especialista em serviços públicos municipais, que discorrerá sobre mobilidade e acessibilidade como legado dos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

O ciclo acontece a partir das 8h, no Plenário Oliva Enciso, e as inscrições podem ser feitas no site https://camara.ms.gov.br/escola-legislativo.