Câmara recebe mostra ‘Encontro de Amigos’ com obras de três artistas

Entre os dias 9 e 19 de maio, a Câmara Municipal de Campo Grande recebe a 1ª mostra de artes plásticos do ano. Trata-se do ‘Encontro de Amigos em Exposição Itinerante, com a participação dos artistas plásticos Tanara Renck, Sonia Mascarenhas e Elias de Paula.

A mostra é em homenagem ao dia do artista plástico, que é comemorado em 8 de maio. A vinda da exposição, que vai ficar aberta para apreciação e compras durante o expediente ao público, foi mediada pelo gabinete do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade).

Os artistas

O pernambucano Elias de Paula morou por mais de 30 anos em Cuiabá/MT e se mudou para Campo Grande recentemente. Conceituado dentro e fora do Brasil, seu trabalho já foi visto na Itália, Em Boston (EUA) e na Alemanha.

Tanara Renck é formada pelo Conservatório Musical Heitor Villa-Lobos, em Taquara (RS). Possui mais de duas décadas de experiência como ministrante dos cursos de piano, teclado, violão e outras atividades artísticas, como participação em recitais, corais, saraus e exposições de arte. A artista une música e pintura e o resultado são telas que mesclam musicalidade e animais.

Natural de Jardim, Sô Mascarenhas reside em Campo Grande há mais de 40 anos e é autodidata. Trabalha com a técnica impressionista, com pinceladas apertadas que prendem o olhar pelo volume e textura de sua obra. Sônia foi premiada no Festival de Artes Plásticas de Campo Grande com o Prêmio Incentivo, em 2014.

Veja Também

Comentários