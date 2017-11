Câmara recebe exposição fotográfica do Projeto Click Verde

Click Verde evidencia a fotografia como um elemento didático pedagógico - Divulgação

Nos dias 7,8 e 9 de novembro o saguão principal da Câmara Municipal de Campo Grande recebe a Exposição Fotográfica Campo Grande Meu Orgulho, um projeto desenvolvido pelo curso de Publicidade e Propaganda da UCDB em parceria com o projeto Click Verde.

O objetivo da exposição é apresentar à comunidade a produção acadêmica de imagens do ponto de vista da linguagem fotográfica por parte dos alunos do curso de Publicidade sob a supervisão dos extensionistas do projeto Click Verde. Os alunos foram desafiados a realizar um registro fotográfico de Campo Grande que demonstre o orgulho de fazer parte da cidade.

Os extensionista do Click Verde acompanharam nas orientações a respeito da fotografia e na curadoria das melhores fotos que culminou na exposição na própria universidade com a palestra de fotógrafos da cidade que estimularam a busca por esse novo olhar.

A exposição fotográfica chega à Câmara Municipal por meio da parceria com a Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas, que é coordenada nacionalmente pelo vereador Eduardo Romero (Rede).

Click Verde

O projeto, que é uma extensão do curso de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Designs da UCDB, utiliza-se de oficinas para fomentar o uso da fotografia como um novo modo de comunicar, informar, ver, reconhecer, registrar e divulgar os espaços verdes da capital sul-mato-grossense.

O Click Verde evidencia a fotografia como um elemento didático pedagógico. Esta prática visa aprofundar o conhecimento dos envolvidos (docentes, acadêmicos extensionistas e público participante) sobre os locais, procurando reconhecer as características, necessidades, exigências e peculiaridades, impelindo um novo olhar, uma nova reflexão, sobre os espaços públicos, sua relação com a comunidade e sua importância no contexto ambiental de nossa cidade.