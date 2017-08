Câmara Municipal retoma hoje sessões legislativas

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande retornam aos trabalhos, nesta terça-feira (1º), com a votação de nove projetos de lei, todos em segunda discussão e votação.

Será analisado o projeto de lei n. 8.406/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que declara de utilidade pública municipal a Associação Evangélica Beneficente Gerizim – AEBG. Também o projeto de lei n. 8.410/17, do vereador Valdir Gomes, que autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa Habitacional Vila da Melhor Idade.

Os vereadores ainda apreciam o projeto de lei n. 8.420/17, do vereador Eduardo Romero, que denomina de Praça das Nações o espaço público localizado entre as ruas Aliomar Baleeiro, Luiz Coutinho e a Avenida Gabriel Spipe Calarge, no bairro Jardim das Nações. Já o projeto de lei n. 8.442/17, que é de autoria dos vereadores Delegado Wellington, Otávio Trad e Valdir Gomes, estabelece diretrizes para a política de Combate à Violência nas escolas da rede municipal.

Também vai a plenário o Projeto de Lei n. 8.468/17, que autoriza o Executivo a criar a Semana do Bem na Rede Municipal de Ensino. A proposta é de autoria do vereador Professor João Rocha. E, ainda, o projeto de lei n. 8.487/17, dos vereadores Papy e Betinho, que dispõe sobre a comemoração da Semana Municipal do Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Por fim, os vereadores votam outros três projetos: o de n. 8.495/17, do vereador André Salineiro, que denomina a praça situada no Loteamento Imperial, Lote 01 da Quadra 12, no bairro Indubrasil; o de n. 8.496/17, do mesmo parlamentar, que institui na Capital o Dia da Ação Social; e o de n. 8.508/17, que institui o Dia Municipal de Recuperação, Preservação e Acompanhamento das Nascentes de Campo Grande. O projeto é de autoria dos vereadores Dr. Lívio e Veterinário Frncisco.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

