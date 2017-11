Câmara Municipal recebe Exposição Fotográfica “Campo Grande Meu Orgulho”

A mostra permanecerá no saguão principal da Casa de Leis até dia 9 - Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande recebe a exposição fotográfica “Campo Grande Meu Orgulho”, um Projeto desenvolvido pelo curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em parceria com o Projeto Click Verde UCDB. A mostra fotográfica permanecerá no saguão principal da Casa de Leis até o dia 9 de novembro.

O objetivo da exposição é apresentar à comunidade a produção acadêmica de imagens do ponto de vista da linguagem fotográfica por parte dos alunos do curso de publicidade sob a supervisão dos extensionistas do Projeto Click Verde. “Estamos fazendo hoje a exposição do Projeto Campo Grande Meu Orgulho, um trabalho realizado em parceria com o Projeto de extensão Click Verde com os alunos de publicidade do segundo semestre. Os alunos foram desafiados a sair pela cidade encontrando olhares que fogem do comum, buscando olhares diferentes, tentando explorar o que faz eles terem orgulho da nossa cidade. Os alunos extensionistas do Click Verde foram responsáveis pela escolha das melhores fotos, que são as fotos que estamos apresentando aqui na Câmara”, explicou o coordenador do Projeto Click Verde, Gabriel Ferraciolli.

Ainda de acordo com Ferraciolli, o Projeto Click Verde consiste também em formar parcerias com as escolas públicas do ensino médio para ensinar os alunos, através de oficinas, ministradas pelos alunos do curso de publicidade e jornalismo da Universidade Católica Dom Bosco, a manusear câmeras e desenvolver um olhar novo para o meio ambiente através da fotografia.

A exposição fotográfica chega à Câmara Municipal por meio da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas, que é coordenada nacionalmente pelo vereador Eduardo Romero. “Nós somos parceiro do Projeto Click Verde desde a primeira edição, esse Projeto é muito importante porque ele reúne a experiência acadêmica com as escolas públicas, dando um olhar para a questão ambiental, através da fotografia. A Ideia de trazer essa exposição aqui para Câmara é mostrar interação entre a universidade, a comunidade escolar e o Poder Legislativo. Não adianta só criar leis, você precisa contextualizar isso, quanto mais as pessoas participam, mais elas entendem e, com isso, mais elas interferem na leis que vão se transformar em políticas públicas. Então o objetivo é aproximar esses contatos e criar essa interação”, esclareceu Eduardo Romero.

A Professora e Coordenadora do Projeto Click Verde, Claudia Ruas, que propôs na disciplina de Linguagens de Comunicação do 2ª semestre de Jornalismo e Publicidade, a criação da exposição fotográfica ‘Campo Grande Meu Orgulho’ destacou: “construímos esse Projeto dentro de sala de aula e contamos com a parceria do Click Verde, propiciando aos alunos do segundo semestre, toda técnica e a teoria que os alunos do Projeto de extensão Click Verde receberam, para que os alunos do segundo semestre pudessem produzir um conteúdo de qualidade. Agradeço a oportunidade pelo espaço para mostrarmos o nosso trabalho aqui na Câmara realizado pelos os nossos alunos”, agradeceu.

De acordo com o acadêmico de publicidade do 2ª semestre, Matheus Carvalho, “O Projeto Click verde tem a intenção de levar a fotografia de uma maneira descomplicada para os alunos das escolas públicas e, hoje, estamos com uma mostra que os alunos do curso de publicidade da UCDB realizaram. Para nós um reconhecimento muito grande ver o nosso trabalho exposto, muito legal participar de tudo isso e ver como o Projeto evoluiu e como nós alunos também. “O Projeto tem uma importância muito grande, o Click Verde proporciona uma gama de confiança para os alunos”, emendou acadêmica, Ana Beatriz Vicentini.