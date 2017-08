Câmara Municipal institui Comissão Permanente de Acessibilidade

Na sessão ordinária desta quinta-feira (17) os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande formaram a Comissão Permanente de Acessibilidade.

A Comissão é composta pelos vereadores Dharleng Campos (PP), Dr. Wilson Sami (PMDB), João César Mattogrosso (PSDB), Betinho (PRB) e Enfermeira Cida Amaral (PODEMOS).

De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, "Está em andamento um processo de recuperação, reforma e readequação do prédio da Câmara de Vereadores de Campo Grande, quero confessar que tudo isso começou pela necessidade de acessibilidade a esse prédio. Entendemos que acessibilidade não pode ser apenas no prédio, quando os profissionais começaram a pensar na reforma, readequação e acessibilidade do prédio, um prédio que já está há mais de 25 anos sem sofrer nenhuma intervenção significativa e até mesmo preventiva, foi planejado que acessibilidade tem que começar lá na calçada, no acesso ao prédio e depois aqui dentro do prédio”, explicou.

