Câmara Municipal debate nesta segunda a reforma Trabalhista

Nesta segunda-feira (22) será realizado, no Plenário Oliva Enciso, o 2º Fórum de Integração Trabalhista de Mato Grosso do Sul, promovido pela Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul em parceria com a Câmara Municipal de Campo Grande.

O objetivo do ciclo de palestras é debater a reforma trabalhista na perspectiva de várias entidades que militam no mundo do trabalho, apresentando as principais mudanças e os impactos na sociedade.

O evento será realizado das 8 às 16 horas e voltado para empresários, trabalhadores, entidades sindicais e estudantes, com carga horária de 9 horas.

As palestras serão proferidas pelo deputado federal, Elizeu Dionízio; desembargador federal do Trabalho, Francisco das Chagas Lima Filho; Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Trabalho; Advogada, Dra. Ynes da Silva Félix e Kleber Pereira de Araújo e Silva, Auditor-Fiscal do Trabalho.

Confira a programação do Fórum de Integração:

Manhã

8:00 - Cadastro e entrega de material

8:30 - Abertura

9:00 - Palestra: "A Modernização da Legislação Trabalhista" - Palestrante: Elizeu Dionízio, deputado federal - membro da Comissão Especial da Reforma Trabalhista

10:15 - Palestra: "A Representação dos Trabalhadores nas empresas" - Palestrante: Francisco das Chagas Lima Filho, desembargador federal do Trabalho do TRT24.

11:30 - Intervalo para o almoço.

Tarde

13:30 - Palestra: "Reformas Trabalhistas e Previdenciária: análise e propostas" - Palestrante: Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Trabalho da PRT24

14:45 - Palestra: "A prevalência do Negociado sobre o Legislado" - Palestrante: Dra. Ynes da Silva Félix, Advogada e Diretora da FADIR/UFMS

16:00 - Palestra: "O Impacto da Terceirização na Segurança e Saúde do Trabalho" - Palestrante: Kleber Pereira de Araújo e Silva, Auditor-Fiscal do Trabalho, Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho da SRTE-MS.

