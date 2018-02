Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso-MS, devolve 274 mil reais ao executivo em 2017

Austeridade administrativa tem sido a principal bandeira do vereador Anivaldo Moraes de Almeida (PSC) à frente da Câmara e ao falar sobre a devolução o presidente da Câmara pontuou os esforços que tem feito para reduzir os custos de gestão da Câmara Munic - Foto: Victor Currales

O presidente da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso-MS, vereador Anivaldo Moraes de Almeida (PSC), anunciou no início deste mês no retorno do recesso parlamentar, que a Casa fechou o ano de 2017, devolvendo R$ 274 mil reais aos cofres municipais.

À nossa reportagem ele explicou que em 2017, a devolução do recurso foi resultado de inúmeras ações adotadas pela Mesa Diretora com a colaboração de todos os vereadores e fatores como a revisão de contratos, aposentadoria de funcionários mais antigos da casa, redução de diárias e custo de manutenção entre outras medidas de contenção, possibilitaram na economia e a possibilidade da devolução para o executivo.

Austeridade administrativa tem sido a principal bandeira do vereador Anivaldo Moraes de Almeida (PSC) à frente da Câmara e ao falar sobre a devolução o presidente da Câmara pontuou os esforços que tem feito para reduzir os custos de gestão da Câmara Municipal. De modo geral, a Câmara tem utilizado menos dinheiro que o previsto em seu orçamento.

Segundo a vereadora e Secretária da Mesa, Lidiane Farias (PPS), a devolução dos R$ 274 mil reais é fruto da economia feita pela Casa com renegociação de contratos com prestadores de serviço, entre outras medidas. “Estamos cumprindo nossas obrigações e feito nosso papel”, afirmou ela a nossa reportagem.

O presidente do Legislativo disse que ao encerrar o ano legislativo de 2017, a Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso-MS, com a devolução desse recurso ao município, vem cumprindo sua função que, além de encaminhar os trabalhos legislativos que são de sua atribuição, colaborar com a solução dos problemas da cidade também por meio de uma administração de seu orçamento pautada pelos critérios de economicidade e respeito ao erário público.