Câmara Municipal de Jateí está com inscrições abertas para preencher nove vagas

A Câmara Municipal do município de Jateí continua com inscrições abertas para preencher nove vagas com salários que variam de R$ 1.150 a R$ 3.380.

As vagas são para auxiliar de serviços gerais (1), copeira (1), motorista (1), servente de limpeza (2), assistente técnico legislativo (1), recepcionista (1), analista de planejamento e controle (1) e procurador jurídico (1).

As inscrições devem ser feitas pelo site concursos.sigmams.com.br até o dia 11 de setembro. As taxas de inscrições variam de R$ 65 a R$ 99, de acordo com o cargo escolhido. A prova está prevista para ser aplicada no dia 22 de outubro deste ano. Informações podem ser conferidas no site https://www.pciconcursos.com.br.

