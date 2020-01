Câmara Municipal abre processo seletivo para contratar contador

A contratação será de seis meses - Ilustração

A Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, a 380 km de Campo Grande, recebe inscrições para o processo seletivo de contratação de um contador do legislativo. O salário para o cargo é de R$ 3.325 para 20 horas semanais.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos, possuir curso superior em ciências contábeis, ser brasileiro, habilitação legal e registro para o exercício da profissão. A validade da contratação será de seis meses, podendo ser prorrogável por igual período.

As inscrições deverão ser realizadas apenas nesta sexta-feira (17), das 7h às 12h, no departamento Protocolo da Casa Legislativa, localizado Rua Teixeira de Freitas, 234, Centro. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar todos os documentos listados em edital.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital divulgado no Diário dos Municípios, a partir da página 46.