Câmara italiana aprova projeto orçamentário e governo ganha voto de confiança

A Câmara dos Deputados da Itália aprovou na noite deste sábado um projeto orçamentário para 2019 que inclui o financiamento para atender as diversas promessas de campanha da coalização populista do país. A proposta foi aprovada pelo Senado italiano no último domingo, dia 23.

O governo vinculou o apoio ao orçamento a um voto de confiança para assegurar a

passagem rápida do pacote de despesas para evitar sanções da União Europeia (UE) por endividamento excessivo.

O orçamento cobre o custo do fornecimento de renda básica para quem procura emprego e reverte reformas impopulares sobre o pagamento de pensões. Segundo os críticos, a proposta não inclui investimentos e incentivos suficientes para reativar a economia italiana.

A Comissão Europeia havia rejeitado a proposta inicial de orçamento apresentada pela Itália. A nova versão da proposta reduziu o déficit orçamentário para 2,04% do PIB em 2019, em parte por meio de novos impostos, aumento da pensão e venda de imóveis do estado. A Comissão Europeia poderia desencadear sanções caso o orçamento revisado não fosse aprovado até 31 de dezembro. Fonte: Associated Press.