Câmara homenageia personalidades do agronegócio na 53ª Expoagro

A Câmara de Dourados realizou na noite desta quarta-feira (17) sessão solene de entrega de honrarias a personalidades e empresas do agronegócio. A sessão aconteceu no auditório do Sindicato Rural como parte da programação da 53ª Expoagro e destacou o poder e a contribuição do setor agropecuário para a economia brasileira. O presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damália, foi um dos homenageados da noite.

Na abertura do evento, a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Daniela Hall, agradeceu a acolhida do Sindicato Rural e destacou a gratidão à entidade e todos os homenageados. "É uma honra usarmos este espaço do Sindicato para que a Câmara preste essa homenagem para pessoas e empresas que, sem dúvida nenhuma, fazem parte do setor e são essenciais, não só para a Expoagro, mas para o agronegócio", afirmou.

Em seu discurso, o presidente Lúcio Damália destacou a emoção em receber a sessão solene da Câmara e agradeceu aos vereadores por pautarem seu trabalho nas demandas do agronegócio e dos produtores rurais de Dourados. "Obrigado por proporem que esta cerimônia fosse feita aqui no Sindicato, durante o mais importante evento do setor em nossa região. A Expoagro reúne mais de 120 marcas, com cerca de 80 expositores e expectativa de negócios em torno de R$ 150 milhões", afirmou.

O presidente destacou algumas ações promovidas pelo Sindicato, como o Projeto Fazendinha, que acaba de completar 15 anos, e os cursos de qualificação promovidos em parceria com o Senar/MS e agradeceu pelo reconhecimento. "A Câmara entendeu que estas empresas e pessoas são responsáveis pela manutenção e sucesso deste evento, já tradicional para Dourados", acrescentou. "Como a maioria dos douradenses costuma dizer: a Expoagro já deixou de ser uma festa do Sindicato Rural para ser de Dourados."

Durante a sessão, foram homenageadas as seguintes personalidades: Andréia Irala de Almeida, Carlos Humberto Rodrigues Flores, Célio Vilella de Andrade, Marina Rocha Carvalho, Irineu Darcio Schwambach, Ernst Ferter e Luiz Carlos Ferreira de Souza. Já as empresas são Sicredi, Coperplan, Camby, Embrapa, Comid, Agromáquina Toninho, Pantanal Peças, Senar-MS, Grupo Plantio na Palha, Associação de Mulheres Rurais, Rural Center, Aeagran, Leiloboi, Crea, Fundação MS, Matra e Agraer.

