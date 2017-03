Câmara firma convênio com Anhanguera-Uniderp para concessão de bolsas para servidores

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande assinaram na sessão ordinária desta quinta-feira (23) um convênio com a Universidade Anhanguera-Uniderp, com objetivo de conceder bolsas de estudos para servidores da Casa de Leis e seus dependentes.

O convênio, intermediado pelo vereador Eduardo Romero, foi assinado entre o presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha e o diretor executivo da Universidade Uniderp Agrárias, Fábio Aparecido Júlio.

A parceria firmada tem como objetivo a concessão de 100 bolsas de estudos para servidores do Poder Legislativo Municipal e seus dependentes, mediante desconto de 50% no valor da mensalidade dos cursos presenciais.

De acordo o Fábio Aparecido Júlio, “é motivo de muito orgulho para nós realizarmos a assinatura desse convênio que foi intermediado pelo vereador Eduardo Romero. É motivo de muito orgulho podermos estreitar essa parceria com a Câmara Municipal, estendendo aos servidores dessa Casa e seus dependentes, podendo transformar sua vida por meio da educação. A Uniderp está de portas abertas para recebê-los”, disse.

Segundo o vereador Eduardo Romero, “a assinatura desse convênio traz uma luz para nós dessa Casa, com a oportunidade de ter uma parceria com uma instituição que oferece cursos de qualidade e excelência, permitindo que os colaboradores dessa Casa de Leis possam ter acesso a bolsas em curso presenciais”, afirmou.

A assinatura do convênio contou com a presença da coordenadora de relacionamento da Anhanguera-Uniderp, Jaqueline Jesus Rosário do Vau e do coordenador do curso de Direito, Nestor Rufino Xavier.

