Câmara economiza e devolve R$ 350 mil para Prefeitura de São Gabriel do Oeste

A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste vai realizar a devolução de R$ 350 mil aos cofres da Prefeitura. O valor é resultado da economia dos parlamentares durante os três primeiros meses deste ano e será investido para auxiliar os setores da saúde e de infraestrutura.

De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Valdecir Malacarne, foi feita uma parceria com o Executivo para destinação dos recursos. Com base no valor da devolução, foram feitas licitações para compra de um veículo Van, de R$ 172 mil, e de equipamentos para serem utilizados na reforma da pavimentação asfáltica do município, no valor de R$ 377 mil.

O veículo, zero km, tem capacidade para transportar 15 pessoas e será destinado para pacientes que realizam exames, consultas e tratamentos de saúde fora do município. Conforme anunciado pelo prefeito Jeferson Tomazoni, a Van já chegou em São Gabriel do Oeste e será entregue para a Secretaria Municipal de Saúde.

A devolução também contribuiu para aquisição de uma mini carregadeira e de um rolo compressor, que devem chegar no município nos próximos dias. A licitação destes materias foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município e serão utilizados " na reforma de asfalto, conserto de buracos na pavimentação asfáltica e limpeza do meio fio".

O montante é referente à devolução do duodécimo ao Poder Executivo do aporte disponibilizado à Câmara, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. A previsão, segundo o presidente, é de que a transferência de R$ 350 mil para conta da Prefeitura seja feita até sexta-feira (28).

Veja Também

Comentários