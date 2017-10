Câmara dos Representantes dos EUA aprova orçamento para próximo ano fiscal

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, por 216 votos a 212, o projeto de orçamento para o próximo ano fiscal de US$ 4,1 trilhões, eliminando um obstáculo para a meta do presidente americano, Donald Trump, de aprovar a reforma tributária no Congresso.

Com a votação, os republicanos começarão a trabalhar na proposta de reforma tributária e no corte de impostos de US$ 1,5 trilhão, sem a necessidade de votos democratas nem na Câmara e nem no Senado. O projeto de lei da reforma tributária deve ser apresentado em 1º de novembro.

Havia apreensão de que o orçamento não fosse aprovado, após a ala conservadora do Partido Republicano na Câmara ter ficado infeliz com déficit e com a redução da dedução para Estados como Nova York e New Jersey. A medida foi aprovada pelo Senado na semana passada.

Logo após a aprovação, Trump comemorou em seu perfil no Twitter. "Grande notícia: o orçamento acaba de passar!", afirmou.