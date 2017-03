Câmara dos Representantes aprova US$ 578 bilhões para gastos militares dos EUA

A Câmara dos Representantes dos EUA votou decisivamente para aprovar um orçamento de US$ 578 bilhões para os militares. A medida mantém as Forças Armadas americanas em operação até setembro e abre caminho para as elevações substanciais no orçamento do Pentágono defendido pelo presidente Donald Trump.

A legislação sobre a defesa foi aprovada por 371 votos a 48, o que abriu caminho para o Senado tratar do tema. O governo Trump ainda prepara um suplemento de US$ 30 bilhões para essa lei, como parte da iniciativa de Trump de reforçar as Forças Armadas do país. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários