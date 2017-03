Câmara dos Lordes aprova lei que permite que governo britânico inicie o Brexit

O Reino Unidos se aproximou ainda mais de sua saída da União Europeia após o Parlamento dar à primeira-ministra britânica, Theresa May, o poder de iniciar o Brexit. Um projeto de lei que autoriza o início das negociações quanto à saída britânica da UE foi aprovado, em sua votação final, na Câmara dos Lordes.

A Câmara dos Comuns também aprovou o projeto há algumas semanas, mas houve uma tentativa de mudança na legislação pela Câmara dos Lordes, ao inserir uma promessa de que os cidadãos da UE que vivem no Reino Unido serão autorizados a permanecer em solo britânico.

A Câmara dos Lordes também aumentou a exigência de que o Parlamento obtenha uma votação "significativa" sobre o acordo final do Brexit. Ambas as emendas foram rejeitadas pela Câmara dos Comuns, fazendo com que os lordes recuassem e aprovassem o projeto de lei nesta noite.

Com isso, o caminho fica livre para Theresa May acionar o Artigo 50, que formalmente iniciará o processo de saída. A premiê britânica já havia dito, anteriormente, que desejava iniciar o Brexit até o fim do mês de março. Fonte: Associated Press.

