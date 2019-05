Câmara dos EUA dá prazo para receber declarações de imposto de renda de Trump

O presidente do Comitê de Meios e Medidas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o democrata Richard Neal (Massachusetts), deu até a próxima sexta-feira, 17 de maio, para que o Departamento do Tesouro e a Receita Federal entreguem declarações de imposto de renda do presidente Donald Trump dos últimos seis anos. Neal emitiu intimações depois que Tesouro e Receita Federal se recusaram a atender às exigências de entregar as declarações de Trump.

Anteriormente, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que não forneceria os documentos do presidente americano porque o pedido da comissão "precisa de um propósito legislativo legítimo", como exige a Suprema Corte. Em uma carta nesta sexta-feira endereçada a Mnuchin e ao comissário da Receita Federal, Charles Retting, Neal apontou que a lei federal determina que a Receita Federal "fornecerá" as declarações de imposto de renda de qualquer pessoa mediante solicitação do presidente do Comitê de Meios e Medidas da Câmara.

A Casa Branca e a Câmara, cujo controle está nas mãos da oposição democrata, estão travando uma batalha diante de investigações sobre a conduta de Trump e de sua campanha. O governo, contudo, se recusa a cumprir algumas determinações dos democratas, como entregar a totalidade do relatório da investigação de Robert Mueller sobre a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016. Fonte: Associated Press.