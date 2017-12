Câmara dos EUA arquiva pedido de impeachment contra presidente Donald Trump

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos arquivou por 364 a 58 uma resolução do deputado democrata Al Green, do Texas, que pede pelo impeachment do presidente Donald Trump.

Na resolução, Al Green disse que Trump associou sua presidência a bandeiras ligadas à intolerância e ao racismo. Após a leitura da resolução, os republicanos realizaram uma votação para arquivá-la. Líderes democratas já haviam dito que se opunham à ideia.

Green alegou que Trump havia cometido um grave erro e não servia para ser presidente, pedindo pelo impeachment, investigação e remoção do republicano.

Os legisladores não debateram o mérito da resolução. A grande maioria dos democratas se uniu aos republicanos para arquivar o pedido. "Não é hora de considerarmos artigos de impeachment", disse a líder democrata, Nancy Pelosi. Fonte: Associated Press.