Câmara dos EUA aprova projeto de reforma tributária por 227 a 205

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje a proposta de reforma tributária dos republicanos por 227 votos a 205. Nenhum deputado democrata votou a favor do projeto e 13 republicanos votaram contra.

A proposta aprovada na Câmara reduziria as receitas fiscais do governo em US$ 1,4 trilhão ao longo da próxima década.

O Senado também está discutindo uma outra do versão do projeto. (Equipe AE)