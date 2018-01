Câmara dos EUA aprova extensão do financiamento do governo até 16/fev

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por 230 votos a favor e 197 contrários a ampliação do teto de endividamento e extensão do financiamento ao governo federal até 16 de fevereiro. Os atuais limites expiram às 23h59 (de Washington) desta sexta-feira. O texto segue para aprovação do Senado.

Caso seja aprovado pelos senadores, o projeto permitirá, na prática, que a máquina governamental continue funcionando, enquanto os parlamentares republicanos e democratas discutem o orçamento federal para o ano corrente.

O texto que foi aprovado foi redigido sob a supervisão do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan. Desde a terça-feira, ele trabalhava pela extensão provisória do teto. (Mateus Fagundes - mateus.fagundes@estadao.com; e Victor Rezende - victor.rezende@estadao.com)