Câmara de Vereadores convoca a população para entrega de comenda na semana do 37º aniversário de Bodoquena

Em comemoração ao 37º aniversário de emancipação política e administrativa de Bodoquena no próximo dia 13 de maio, a Câmara Municipal através de seus vereadores convida a população para outorga de títulos que acontece durante sessão solene na próxima quinta-feira (11/05), a partir das 19h, no Plenário Leônidas Alves dos Santos da Casa de Leis, localizado na Rua Yosio Okaneko, n° 632, centro.

A comenda homenageia personalidades que prestaram serviços relevantes contribuindo para o desenvolvimento do município e faz parte do calendário oficial de comemorações do município. Os nomes dos homenageados foram indicados pelos vereadores e aprovados em plenário, por meio de Decreto Legislativo.

Instituído há mais de 20 anos, o título honorífico já foi entregue a personalidades como o então governador do Mato Grosso Uno Arnaldo Estevão de Figueiredo, o ex-governador de Mato Grosso do Sul Pedro Pedrossian e o ex-governador do Estado André Puccinelli; todos estiveram no município para receber a honraria.

Em 2016 entre os condecorados estavam os deputados estaduais Rinaldo Modesto (PSDB) e Lidio Lopes (PEN); além do deputado federal Elizeu Dionízio (PSDB).

Confira abaixo a lista completa dos sete homenageados com a outorga do Título Honorífico de Cidadão Benemérito e Cidadão Bodoquenense 2017:

Ivone Aparecida Rocco (Título Cidadã Benemérita)

José Roberto Teixeira (Título Cidadão Bodoquenense)

Paulo Afonso de Oliveira (Título Cidadão Bodoquenense)

Armando Maciel (Cidadão Benemérito)

