Câmara cria comissão para acompanhar contrato firmado entre Prefeitura e Santa Casa

A Câmara Municipal de Campo Grande oficializou, nesta segunda-feira (11), a criação da Comissão Especial que vai acompanhar a execução do contrato de prestação de serviços firmado entre o município e a Associação Beneficente de Campo Grande, mantenedora da Santa Casa, maior hospital de Mato Grosso do Sul.

O colegiado é composto pelos vereadores Delegado Wellington, Cazuza, Dr. Wilson Sami, Ayrton Araújo do PT e Lucas de Lima, e vai acompanhar contratos e termos aditivos firmados entre hospital e poder público. Os nomes foram publicados na edição de hoje do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

No último mês, os vereadores se reuniram com o presidente da Associação, Esacheu Cipriano Nascimento, para intermediar o impasse que envolvia o município e a entidade -à época, parte do atendimento havia sido paralisado.

