Câmara Baixa é dissolvida e Japão terá eleição legislativa antecipada

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, dissolveu nesta quinta-feira a Câmara Baixa do Parlamento. Agora, a expectativa é que o país realize eleição legislativa em 22 de outubro, de acordo com a imprensa local.

Abe busca fortalecer sua posição após um avanço na sua popularidade, em meio à crise com a Coreia do Norte. O Partido Liberal Democrata (PLD) do premiê tem atualmente uma maioria de dois terços.

Enquanto isso, um novo partido foi lançado na quarta-feira pela governadora de Tóquio, Yuriko Koike. A nova força, o Partido da Esperança, já atrai algum apoio, segundo a mídia japonesa. Fonte: Dow Jones Newswires.

