Câmara Americana de Comércio promoveu na última quinta-feira o Happy Hour da Amcham

A Câmara Americana de Comércio – Amcham, de Campo Grande, promoveu na última quinta-feira (27) seu terceiro evento de happy hour, envolvendo vários setores empresariais do Estado para uma degustação de cerveja e carnes nobres. A ideia foi propiciar oportunidades de networking a empresários para trocarem conhecimento e informações.

O Happy Hour da Amcham Ainda é a ocasião única de aprender a degustar diferentes perfis de cervejas harmonizados com carnes nobres e que, de quebra, propiciou um ambiente para ampliar a rede de negócios. Uma vez que, longe da seriedade dos salões de convenções e perto dos rótulos de cerveja, o clima formal foi quebrado com a descontração do ambiente boêmio, que tornou o Happy Hour Amcham, um evento propício para networking.

O evento contou com a presença de 80 executivos de empresas renomadas de todos os portes e diversos segmentos, no espaço do patrocinador, o escritório LPB Advocacia. A degustação dos rótulos das cervejas ficou por conta da Loja Mestre Cervejeiro.com, que apresentou 3 tipos de cervejas artesanais, harmonizadas com cortes de carnes nobres fornecidas pelo Meating e preparadas pelo MeatHeads, no pit smoker, defumador de carnes, por 18 horas, adquirindo um sabor único.

O evento ainda contou com o apoio da Bebi Festas e Office Formmato, além de um stand da Rota 67 com motos da Harley Davidson que abrilhantaram o evento.

A próxima edição será no ano de 2018, mas até lá a Câmara Americana de Comercio realizará mais de 50 encontros empresariais. Para mais informações acesse: www.amcham.com.br ou baixe o app Amcham Brasil.

