Calorão continua nesta terça-feira em todo o Estado, prevê Inmet

Previsão de chuva para o Pantanal - Divulgação

A temperatura segue alta nesta terça-feira (28) na maior parte do Estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor intenso continua hoje e os termômetros devem registrar máxima de 38ºC em Mato Grosso do Sul. São esperadas chuvas isoladas na região do Pantanal.

Para Campo Grande, a previsão é de aumento gradativo de temperatura, que pode atingir máxima de 33ºC e mínima prevista de 22ºC. Podem ocorrer chuvas rápidas em alguns bairros hoje, mas não significa que irá amenizar o calor e tempo abafado.