Calor segue forte nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul

A quinta-feira (23) em Campo Grande amanheceu com termômetros marcando 23°C e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de aumento nas temperaturas. O dia segue com céu claro e o tempo pode passar a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no norte e Pantanal.

As máximas ficam em 35°C no centro-norte; 33°C no leste; 36°C no Pantanal e 34°C no sul e sudeste.

Em Campo Grande, a máxima é de 32°C. O tempo terá períodos de parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

