Calor perto dos 40°C volta a MS nesse fim de semana

É importante manter-se hidratado, e evitar exposição ao sol em horários entre 10h e 16h - Foto: Divulgação

O tempo fresco dos primeiros dias da primavera causaram expectativa nos sul-mato-grossenses, mas as altas temperaturas voltam com tudo esse fim de semana, que pode chegar perto dos 40°C.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo de do Clima (Cemtec) é de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva isolada para as regiões norte e nordeste neste sábado (28).

Para as demais áreas, a previsão é de tempo firme com céu parcialmente nublado a claro e com índices de umidade do ar entre 90% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É importante manter-se hidratado, e evitar exposição ao sol em horários entre 10h e 16h.

Confira revisão para os demais municípios do Estado no mapa.

Chuva

Há possibilidade de retorno das chuvas para Mato Grosso do Sul a partir de quarta-feira (02.10), conforme o modelo de previsão numérica do INMET. As informações são preliminares e requerem atualizações posteriores.