Calor deve permanecer e tempo fica firme no fim de semana em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – O tempo deve ficar mais firme neste fim de semana em Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as chuvas estimadas serão em forma de pancadas isoladas associadas as elevadas temperaturas e altos valores de umidade do ar. A máxima prevista para o sábado (15.02) e para o domingo (16.02) é de 36°C.

Para sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê variação de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante à tarde. Umidade do ar com variação entre 45% e 95%. A mínima será de 20°C.

O domingo será bastante parecido, com tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente na região central do Estado. Valores de umidade do ar entre 45% e 95%. Mínima será de 20°C.

Confira no mapa as condições previstas para Campo Grande e para algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Geone Bernardo