Calendário para efetuar o pagamento de 2018 já está disponível

Os motoristas do Mato Grosso do Sul deverão emitir a guia referente ao DPVAT diretamente pelo site do Detran e realizar o pagamento - Divulgação

O calendário de pagamento do DPVAT 2018 já está disponível. Os motoristas do Mato Grosso do Sul deverão emitir a guia referente ao DPVAT diretamente pelo site do Detran e realizar o pagamento em qualquer banco. Para a categoria 3 - Ônibus, Micro-ônibus e Lotação com cobrança de frete – o pagamento só poderá ser efetuado nos seguintes bancos: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA/CEF ou SICOOB.

O pagamento do prêmio do Seguro DPVAT, administrado pela Seguradora Líder, deve ser feito no vencimento da cota única ou na 1ª parcela do IPVA. No caso de veículos isentos do IPVA, o vencimento do prêmio à vista se dará juntamente com o emplacamento ou no licenciamento anual. Vale lembrar que a quitação do Seguro DPVAT é necessária para a obtenção do CRLV, documento de comprovação do licenciamento anual do veículo e de porte obrigatório.

Em 2018, o prêmio do Seguro DPVAT não poderá ser parcelado para nenhuma categoria de veículo. Com a nova redução do prêmio no próximo ano, o valor mínimo de R$ 70,00 por parcela, previsto na Resolução CNSP 332/2015, não será atingido.

Valores de Indenização do Seguro DPVAT

O Seguro DPVAT é um seguro de caráter social que ampara e protege todas as vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil, seja motorista, passageiro ou pedestre, sem necessidade de apuração da culpa. O Seguro garante três tipos de indenizações: Morte, com indenização de R$ 13.500,00; Invalidez Permanente, com indenização de até R$ 13.500,00; e Reembolso de Despesas Médicas e Hospitalares (DAMS) em até R$ 2.700,00.

O calendário de pagamento do Seguro DPVAT, por UF, final de placa e categoria do veículo pode ser conferido em: http://seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Calendario-de-Pagamento