Calendário de renegociação do Nafta pode enfraquecer poder de barganha do México

Um calendário incerto para a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) está despertando a preocupação no México de que as complexas negociações afetem as eleições presidenciais do próximo ano e prejudiquem a posição do governo e a capacidade de obter um acordo com os Estados Unidos.

Funcionários do governo mexicano disseram que querem concluir as negociações até o fim do ano. Alguns observadores disseram que esse objetivo é excessivamente otimista. O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, pode ter problemas ao tentar obter apoio no Congresso para s negociações, onde seu partido não tem maioria absoluta agora, disseram alguns analistas.

"O processo provavelmente se estenderá para a segunda metade do próximo ano", disse Jaime Zabludovsky, ex-funcionário do governo, que ajudou a negociar o Nafta no início dos anos 1990. "As negociações comerciais podem se tornar a pinhata da eleição mexicana".

As negociações durante o período eleitoral do México podem aumentar ainda mais a incerteza, que já atingiu a moeda do país, prejudicou investimentos e restringiu o crescimento, segundo analistas. Um peso mais fraco poderia aumentar ainda mais o superávit comercial do México com os EUA e impulsionar as importações mexicanas mais baratas, diminuindo a demanda no país por produtos americanos mais caros.

Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, o Nafta é o "pior acordo comercial desde sempre". Ele chocou os mexicanos com alegações de que o pacto beneficiou injustamente o México que, no ano passado, apresentou um superávit comercial ante os EUA de cerca de US$ 63 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários