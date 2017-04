Calendário de participação em feiras e eventos é aprovado com empresários do turismo de MS

Campo Grande (MS) – Na terça-feira (25), no Sebrae, foi apresentado ao trade sul-mato-grossense o calendário de participação em feiras e eventos de 2017. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), participa institucionalmente de feiras e eventos nacionais e internacionais, ligados à atividade turística, a fim de promover e divulgar o turismo do Estado.

Foi feito um estudo prévio das principais feiras e eventos, com levantamento dos mercados prioritários para Mato Grosso do Sul, para que fosse discutido e aprovado com os empresários. “É imprescindível a participação do Estado para manter nossa marca visível, já que o papel da Fundação de Turismo é apoiar os empresários para que façam bons negócios. Precisamos nos posicionar como destino turístico, voltar para a vitrine dos principais mercados como foi em anos anteriores e agora com mais força, utilizando novos recursos que temos à disposição”, ressalta o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, .

Segundo Bruno, é importante a parceria do setor público com empresários e suas instâncias de governança. “Quando assumimos de fato o papel de cada entidade, alinhamos expectativas e alcançamos resultados. Os empresários precisam estar organizados em suas instâncias de governança e não só individualmente, pois em conjunto a força para indicar, propor e construir é maior. A Fundtur vai sempre alinhar as ações com o empresariado para juntos conseguirmos mais resultados”, pontua.

A gerente de mercado da Fundação de Turismo, Karla Cavalcanti, explicou como foi feito o calendário de feiras e eventos. “Junto com a nossa equipe estudamos novamente todos os eventos de promoção do turismo no Brasil e no exterior. Nossa ideia é fazer uma cobertura para atingir os principais mercados que já são trabalhados e também novos mercados, seja com nossos próprios meios ou junto com o Ministério de Turismo e Embratur. Estamos sempre preocupados em atingir esses três públicos, pois precisamos manter o que já temos, melhorar o que vem sendo trabalhado e buscar novos clientes”, finaliza Karla.

No Brasil, as feiras e eventos aprovados abrangem o público final e profissional de nossos principais mercados emissores de turistas nacionais e internacionais e também eventos específicos de importantes segmentos para o turismo no Estado como birdwatching, pesca, aventura e negócios & eventos.

Entre as ações de promoção e divulgação para 2017, a Fundação de Turismo planeja ainda Road Show com os empresários do setor, Press Trips com jornalistas, Blog Tours com blogueiros especializados, Fam Tours com operadoras e uma campanha de marketing para definir o posicionamento do turismo de sul-mato-grossense.

Texto e Fotos: Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur)

Veja Também

Comentários