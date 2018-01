Caixa Econômica vende imóveis usados com preços abaixo dos de mercado até amanhã

A Caixa Econômica Federal oferece em todo o país imóveis usados de sua propriedade com preços abaixo de mercado. A iniciativa, chamada de Semana Imóveis Caixa, ocorre em 20 cidades. As ofertas podem ser conhecidas por meio do site.

No total, são 10,3 mil casas, 4 mil apartamentos, 350 salas comerciais e 1,6 mil terrenos em condições mais favoráveis. Os interessados podem consultar as opções no site do evento, que disponibiliza filtros por localidade, tipo de imóvel ou características – como número de quartos.

Segundo o banco, a diferença entre o valor durante esta semana e o normalmente praticado fica em torno de 30%. Mas em alguns casos pode chegar a 70%. Embora a comercialização seja permanente, os preços especiais só serão ofertados até amanhã (26).

Os imóveis possuem documentação regular e não estão vinculados a quaisquer dívidas. Há quatro formas de aquisição. No leilão, o interessado pode fazer seu lance pelo site ou no momento da realização do procedimento. Na disputa aberta, a oferta é realizada verbalmente pelos concorrentes em momento a ser definido.

Já na disputa fechada, a proposta de compra é enviada por meio de formulário fechado juntamente com uma caução no valor de 5% do imóvel. O interessado pode também procurar uma agência da Caixa e fazer a oferta diretamente, também com a caução no mesmo percentual. Neste caso a venda não é pelo maior lance, mas por quem chegar primeiro.

Para o comprador pensando em fazer uso de financiamento para aquisição de imóvel, o site da Caixa também disponibiliza um sistema de simulação em que é possível ver as possibilidades e os custos do empréstimo. O recurso pode ser acessado no site do simulador.