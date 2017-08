Caixa dos Servidores sedia quarta edição do Conesp, em Campo Grande

Acontece, nos dias 24 e 25 de agosto, no Novotel Hotels & Resorts, em Campo Grande, o “4º Meeting das Instituições de Assistência aos Servidores Públicos”. Esses encontros, entre instituições de assistência aos servidores públicos, são promovidos trimestralmente pelo o Conselho Nacional de Entidades de Saúde dos Servidores Públicos (Conessp) para discutir assuntos de interesse e também determinar iniciativas em comum em busca de melhores práticas e da qualidade da assistência prestada aos seus usuários. A Cassems é a anfitriã desta edição do evento e o presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, faz a abertura do Conselho, no dia 24, às 9h.

O Conesp acontece desde 2016 e antes de Campo Grande, já passou por São Paulo, Belém e Goiânia. Entre os temas abordados no encontro estão: inovação para transformação, governança clínica, oficinas de trabalho sobre judicialização e rede nacional de atendimento. De acordo com diretora de Clientes da Cassems, Jucli Stefanello, destaca a importância para a Caixa dos Servidores de participar de um evento como este.

"Além da troca de experiência e fortalecimento dos planos de saúde de servidores públicos estaduais e municipais, que hoje somam mais de doze milhões de vidas no país, o atendimento fora do estado de origem é uma constante preocupação da Cassems. Desde a sua criação, a Caixa dos Servidores procura uma forma de atender, quando necessário, nossos beneficiários fora do Estado, por meio dos convênios de reciprocidade. Nada mais seguro, justo e econômico, buscar parcerias de atendimentos e as devidas compensações, e o Conesp é o ponto de partida para tudo isso acontecer”, explica Jucli.





Veja Também

Comentários