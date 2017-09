Caixa de Assistência lança o projeto A Literatura Cura na próxima semana

No próximo dia 3 de outubro, às 9h45, no auditório do Hospital Cassems de Campo Grande, a Caixa de Assistência lançará o projeto A Literatura Cura, que pretende de maneira personalizada, imprimir um contato mais afetuoso e próximo com os pacientes da unidade hospitalar, através da confecção de poemas, histórias, contos e causos para todas as faixas etárias de pessoas internadas.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ampliar o atendimento humanizado cada vez mais é um dos seus principais objetivos como gestor. “Iniciativas como a do Projeto a Literatura Cura sempre serão apoiadas pela Cassems, pois escutar e ler histórias proporciona sensações de alegrias, cuidados e tranquilidade emocional para os pacientes. Esse será mais um diferencial no cuidado do nosso Hospital”, disse.

A escritora e historiadora, Raquel Anderson, mentora do Projeto explicou que o principal objetivo é registrar através de contos, micro-contos e poemas, sob a forma de encartes similares aos livretos de literatura de cordel e em caixas de remédios, cujo conteúdo seria poemas, mensagens, micro-contos, a história, os episódios importantes. “Queremos surpreender os pacientes, mostrando com delicadeza que até mesmo os acasos afortunados da vida, como estar em um ambiente hospitalar, podem ser mais suaves. Queremos trazer mais alegria e humanização a vida dos pacientes, acompanhantes e da própria equipe do Hospital”, ressalta.

O projeto acontecerá duas vezes por semana no Hospital, a escritora e a acadêmica, Carolinna Victório, serão as coordenadoras responsáveis por recolher os depoimentos e transforma-los em contos, poesia, livretos e assim por diante...O material será entregue aos pacientes dentro de caixas, frascos e outros recipientes do ambiente hospitalar, todos padronizados para isso. Além disso, o Projeto a Literatura Cura, também fará tardes de conto na pediatria, entre outras ações de atendimento humanizado.

Veja Também

Comentários