Cai número de homicídios na Capital e nas maiores cidades do interior

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul é destaque nacional na redução do número de homicídios. Dados de uma reportagem do jornal O Globo, revelam que dos 11 municípios com mais de 40 mil habitantes em Mato Grosso do Sul, 9 tiveram diminuição no número de homicídios. Paranaíba, por exemplo, registrou cinco homicídios em 2018. No ano passado, não houve nenhum.

Na Capital, Campo Grande, a queda foi de 32,5%, passando de 83 para 56 casos. E em Dourados, Corumbá e Três Lagoas foram registradas reduções de, respectivamente, 4,9%, 10,7% e 43,8%. O mesmo aconteceu em Aquidauana, Nova Andradina e Maracaju, com retrações de 55,6%, 40% e 33,3%.

As 12 principais categorias de crimes tiveram queda no ano passado, inclusive na Capital. De acordo com os dados Secretaria de Segurança Pública os números mais expressivos em relação a Campo Grande foram na redução de roubo seguido de morte (-66,7%), roubo em via pública (-58,3%) e roubo em estabelecimento comercial (-36,9%).

A explicação para o resultado está na atuação das forças policiais – com foco no trabalho de inteligência, combate ao tráfico de drogas, aumento do policiamento preventivo e ostensivo, fiscalização das principais vias, prisão dos autores de roubos e esclarecimento dos crimes – e nos investimentos do Governo do Estado.

Nos últimos cinco anos foram mais de R$ 130 milhões investidos em segurança pública no Estado, 685 viaturas e 755 armamentos entregues, além de munições, equipamentos de proteção e investimentos em concursos, formação e promoções.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação