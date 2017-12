Cai número de casos de aids no Brasil no período entre 2014 e 2016

O número de casos de aids está em queda no Brasil. Em 2016, foram registrados 38.090 pacientes com a doença, 7,7% a menos do que havia sido contabilizado em 2014, quando foram notificados 41.279 ocorrências. O número foi apresentado nesta sexta-feira, 1º, Dia Mundial de Luta contra a Aids, pelo Ministério da Saúde como um sinal de avanço no tratamento do HIV/aids. Foi em 2014 que o País liberou o uso de remédios antiaids para todas pessoas vivendo com HIV, independentemente da situação do sistema imunológico. Até então, a terapia era ofertada apenas em casos em que os números de células de defesa e que a carga do HIV circulante atingiam determinado patamar.

Embora sejam comemorados, os indicadores ainda são altos e estão próximos do que era contabilizado na década passada. Em 2006, por exemplo, havia no País 37.158 pessoas com aids.

Além da redução de casos, a pasta divulgou a queda de mortalidade provocada pela doença depois de 2014. Os óbitos passaram de 5,7 por 100 mil habitantes para 5,2 por 100 mil, no ano passado.

Os números integram o boletim epidemiológico lançado nesta sexta. Os dados mostram que a epidemia continua a avançar entre a população masculina, sobretudo jovem. Atualmente, para cada caso identificado entre mulheres, outros 2,2 são confirmados entre homens. Na faixa etária entre 15 a 19 anos, a detecção por HIV quase triplicou entre o grupo masculino: são 6,7 casos a dada 100 mil habitantes.

O diagnóstico de pessoas com HIV aumentou. No ano passado, foram 37.884 diagnósticos, ante 36.360 identificados em 2015. O número de detecção entre homens que fazem sexo por homens quintuplicou entre 2010 e 2016. Foram 13.969 pessoas com HIV identificadas no ano passado. Em 2010, eram 2.732.

A diretora do Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken, afirmou que o aumento de casos de HIV não pode ser atribuído a uma falha na prevenção. "Houve um avanço no diagnóstico, o que é uma boa notícia."

Para a diretora, o maior desafio no momento é tentar reduzir o avanço da doença entre as faixas mais jovens, sobretudo entre o grupo de homens que fazem sexo com homens (HSH). Para tentar frear o avanço de novas infecções, a pasta lança a prevenção combinada.

Considerada como uma das melhores políticas para se tentar fazer a prevenção, a estratégia oferece um cardápio de alternativas para populações-chave, além do já conhecido preservativo. Ele continua sendo considerado como uma ferramenta essencial para evitar o HIV, mas pode ser feito de forma combinada com outras estratégias. Uma delas é a terapia pré-exposição, em que medicamentos antirretrovirais são usados não para tratar o HIV, mas para evitar o contágio. Nesses casos, os antirretrovirais são usados de forma contínua.

A Prep passa a ser ofertada no Brasil em meados deste mês. A terapia estará disponível apenas para populações-chave, consideradas mais vulneráveis para o HIV, como HSHs, travestis, casais em que apenas um parceiro é soropositivo e profissionais do sexo. Nessa primeira etapa, a Prep estará disponível em 22 cidades, consideradas mais vulneráveis.

"Vamos fazer uma ampliação gradual para outros Estados", disse Adele.

Nos serviços que deverão fazer a dispensação, profissionais já foram treinados. A estratégia se junta à PEP, terapia pós exposição em que o antirretorival é dado logo depois de uma pessoa ter enfrentado uma situação de maior risco de contágio do HIV, como relações sexuais desprotegidas com pessoas em que não se sabe a condição sorológica.

O lançamento do boletim será feito em Curitiba, a primeira cidade no País a ficar livre da transmissão do HIV da mãe para o filho, chamada vertical. "O exemplo de Curitiba mostra que o desafio é possível. A ideia é ter uma geração livre de HIV", disse Adele.