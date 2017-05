Café Literário do Sesc acontece dia 16 de maio no Teatro Prosa

No dia 16 de maio o Café Literário do Sesc será com o escritor Rubênio Marcelo, desta vez com o lançamento do livro “Vias do Infinito Ser”. A atividade será no Teatro Prosa do Sesc Horto, às 19h30 e é aberta ao público.

Décimo primeiro livro da carreira do poeta, “Vias do Infinito Ser” foi publicado pela Editora Letra Livre, com prefácio do crítico literário José Fernandes e apresentação de Paulo Nolasco. A obra traz mais de 100 poemas inéditos em versos livres da fase atual do poeta e foi aprovada pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), do governo estadual.

