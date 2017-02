Caesb e Adasa divulgam cronograma de racionamento de água no DF

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa) decidiram que, a partir da próxima segunda-feira (27), as regiões abastecidas pelo reservatório de Santa Maria terão que se adaptar às novas medidas para a redução de consumo de água.

O reservatório de Santa Maria abastece a Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Sudoeste, Varjão, Taquari, Jardins Mangueiral, Paranoá, Itapoã, Setor de Oficinas Sul, Park Sul, Cruzeiro, Octogonal, Setor Militar Urbano, Setor de Indústria e Abastecimento e Estrutural.

O cronograma de racionamento de água para estas localidades é o seguinte:

Dia 27/02 e 05/03 - Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, SAAN, SOF Norte, Regimento de Cavalaria e Guarda-RCG, Condomínios do Jardim Botânico - San Diego, Jardim Botânico I e V, Solar de Brasília, Mansões Califórnia, Jardins do Lago, Lago Sul, Estância Jardim Botânico, Mirante das Paineiras, Parque e Jardim das Paineiras, Portal do Lago Sul e Ville de Montagne

28/02 - Asa Norte e Noroeste

01/03 -Paranoá, Itapoã, Taquari, Condomínio RK e Império dos Nobres, Lago Sul (, SMDB, Setor Habitacional Dom Bosco e Condomínio Privê e Morada Sul

02/03 - Asa Sul e Lago Sul e Jardins Mangueiral.

03/03 - Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, Setor de Indústrias Gráficas, Praça Municipal, Setor de Garagens Oficiais, Setor de Administração Municipal, Setor de Divulgação Cultural, Esplanada da Torre, Setor de Recreação Pública Norte, Condomínios do Jardim Botânico - Jardim Botânico III e IV, Quintas do Sol, Quintas Bela Vista, Quintas Interlagos, Morada de Deus, Quatro Estações, Máxximo Gardem, Belvedere Green, Chácaras Itaipú, Quintas Itaipú, Jardim da Serra e Solar da Serra

04/03 - SIA, SCIA, STRC, SIN, SOF Sul, SGCV, SMAS, SPO, Cruzeiro Velho, Park Sul, Cidade Estrutural, SMU, Condomínios do Jardim Botânico - Verde, Chácaras Itaipú 80 a 84, Ouro Vermelho I e II

A Caesb ainda não divulgou informações sobre os horários estabelecidos para o racionamento.

