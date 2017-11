Cães terão área privativa para lazer e atividade física

O país possui cerca de 32 milhões de cães - Arquivo

Proposto pelos vereadores Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB) e Lucas de Lima (SD), o Projeto de Lei “Pracão”, tem por objetivo, em virtude do número de animais de estimação existentes em Campo Grande, proporcionar um local, adequado, privativo e seguro para o lazer, atividade física e interação entre proprietários e animais, além do atendimento através da “CINOTERAPIA”, que é a terapia utilizada através do trato com cães adestrados, utilizada com muito êxito em abrigos de idosos, com criança autistas, e na formação de cães-guia.

O país possui cerca de 32 milhões de cães, consoante a Associação Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação e com o crescimento das cidades, os animais estão ficando sem espaços adequados para seus exercícios e brincadeiras, tornando-se primordial a criação destes locais.

E em virtude da mudança na constituição familiar brasileira, argumentou o Veterinário Francisco, os animais passaram a ter um status de membro familiar, pois hoje muitos não têm filhos, ou vivem sozinhos, adotando animais de estimação como filhos.

Outra consideração a se fazer, é que ao mesmo tempo em que se esta havendo a interação entre dono e animal, as crianças poderão estar com suas mães brincando nos parquinhos e outras pessoas fazendo suas caminhadas sem qualquer risco de ocorrer um acidente entre pessoas e o pet.

A necessidade de um local específico e privativo tem-se, pois sabido é que os animais podem proliferar carrapatos e outros parasitas, deste modo um local especifico evitaria a proliferação ou problemas com zoonose, ou pelo menos amenizaria.

Ainda conforme a justificativa apresentada pelos Parlamentares, espaços nas praças e/ou parques também integrarão secretarias e órgãos municipais e privados, formando uma corrente para o bem estar animal.

A utilização deste espaço fechado através do Programa “PRACÃO” levará mais segurança e tranquilidade aos frequentadores, que continuarão usufruindo os demais espaços para caminhada e lazer, e as crianças terão a saúde preservada quando estiverem se divertindo nas areias dos parquinhos.

Diante de todo o exposto, Veterinário Francisco e Lucas de Lima confiam na aprovação do projeto PROCÃO e posterior sanção por parte do prefeito Marquinhos Trad.