Cães da Receita farejam cocaína em 287 pares de sapato e sandálias no aeroporto

As Equipes de Repressão da Receita fizeram mais uma apreensão de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos/Cumbica com o uso de cães de faro. Na madrugada desta quinta, 28, durante inspeção de rotina em bagagens despachadas, os cães sinalizaram três malas pertencentes a um mesmo passageiro, um nigeriano.

No interior dos volumes, os fiscais encontram inúmeros pares de sapatos e sandálias, sendo que 287 deles ocultavam cocaína em seu interior, perfazendo o total de, aproximadamente, 6 kg da droga, informou a Seção de Comunicação Institucional da Receita.

O passageiro tinha como destino a cidade de Cotonou, no Benin. Ele foi conduzido à Polícia Federal do aeroporto.