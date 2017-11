Cães da PMMS participam do 2º American Working Dogs Olympics Brasil

Campo Grande (MS) – Foi realizado de 6 a 10 de novembro, em Goiânia (GO), o 2º American Working Dogs Olympics Brasil, evento que reuniu agentes de segurança pública das polícias militares de Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros de Goiás, Exército Brasileiro e público em geral.

As provas realizadas foram de faro de explosivos, drogas, proteção, ataque lançado, busca e captura, resistência e obediência. O Canil do 19º Batalhão de Choque foi representado pelos policiais cabo Oliveira e soldado Pestille, juntamente com o cão da raça Pastor Belga Malinois Benno. O Canil do 3º BPM de Dourados, foi representado pelo soldado Mayer, juntamente com o cão pastor belga, Tervueren Inca.

“Esta foi a primeira vez que cães da PMMS participam deste tipo de evento, de forma que foi muito positiva, além de demonstrar o quanto nossos policiais evoluíram neste ramo da Segurança Pública”, declarou o comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

O evento permitiu a troca de informações com as co-irmãs e aprimoramento de técnicas de treinamento canino, produzindo assim, um melhor combate à criminalidade.

O cão Benno do Canil do 19º BPChq, nas provas de Busca e Captura e no Ataque Lançado, ficou com o 3º lugar. Cada uma dessas provas contou com uma média de 12 participantes.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)