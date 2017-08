Cadeiras de rodas ocuparão estacionamento para conscientizar sobre direitos

A Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, em parceria com a Agência Municipal de Trânsito (Agetran), realiza nesta terça-feira (23) mais uma edição da ação “esta vaga não é sua nem por um minuto”.

Cadeiras de rodas ocuparão vagas de estacionamento na Rua 14 de Julho, entre a Afonso Pena e a Barão do Rio Branco, das 8 às 11 horas, para trabalhar a conscientização e o respeito aos direitos da pessoa com deficiência.

A ação tem por objetivo mostrar aos motoristas o quanto é ruim chegar a um estacionamento e encontrar um veículo parado em uma vaga que não lhe pertence por direito.

O coordenador de Apoio a Pessoa com Deficiência, David Marques, ressalta a importância do evento, também realizado no País inteiro, para trabalhar a conscientização da população, com intuito de que a cidade esteja cada vez mais acessível.

A ação integra o Maio Amarelo, que durante todo o mês realiza campanha educativa sobre os cuidados no trânsito, para reduzir o número de acidentes e preservar vidas.

