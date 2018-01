Cadastro de plantio de soja em Mato Grosso do Sul é encerrado com 93% de adesão

A equipe da Iagro e da Secretaria fizeram em 2017 algumas das mais importantes entregas deste Governo, principalmente na área da sanidade animal, que dentro da Agência representou 46% dessas entregas” completou - Foto: Kelly Ventorim

Oficialmente encerrado na quarta-feira, dia 10 de janeiro, o cadastramento das áreas onde os produtores de Mato Grosso do Sul plantaram soja nesta safra 2017/2018 obteve um excelente resultado, com adesão de 93%.

Compreendida pelos produtores como sendo uma ação fundamental para implementação de importantes medidas de Defesa Sanitária Vegetal no Estado, principalmente no que diz respeito ao controle da ferrugem asiática, o cadastro, que é obrigatório desde 2006, tem tido grande adesão – nos últimos quatro anos, acima de 85% de participação.

Na safra 2014/15, 85% dos produtores cadastram suas áreas. No ano seguinte, safra 2015/2016, esse número subiu para 89%. Intensificadas as ações de conscientização, através do trabalho da equipe da agência, 92% dos produtores cadastram suas áreas na safra 2016/17, percentual que se elevou nesta safra, com 93% de adesão os agricultores até a última quarta-feira (10.1), quando o cadastramento foi encerrado.

Em Mato Grosso do Sul, a previsão era de que a leguminosa fosse cultivada em 2.671.684 hectares por mais de 12 mil produtores em 76 dos 79 municípios do Estado, alcançando volume de grãos de aproximadamente 8,3 milhões de toneladas de produção total, com produtividade projetada na média de 54,0 sacas/ha.

Segundo dados do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), divulgados de acordo com a Circular Técnica n° 238 pela Aprosoja/MS, o plantio de soja da safra 2017/2018 em Mato Grosso do Sul está concluído desde o ultimo dia 07. As informações apontam que, de forma geral, o desenvolvimento das lavouras está satisfatório, as plantas aparentam estar bem nutridas e o clima é favorável para seu desenvolvimento.

O Governo do Estado, que através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) tem intensificado as ações de defesa, otimizando as atividades, reformando prédios, compartilhando estruturas com outras instituições governamentais e disponibilizando através da modernização dos sistemas, o acesso aos principais serviços através da internet.

Contando sempre com o empenho das equipes da Agência, esse trabalho rendeu ao Estado destaque pela excelência das principais atividades executadas nos últimos anos, tendo servido de modelo para diversos outros estados da Federação.

Para o secretário em exercício da Semagro, Ricardo Senna, o planejamento e execução das ações, realizados com base nas prioridades do Governador Reinaldo Azambuja, foram fundamentais para que os resultados em todos os setores da Iagro fossem satisfatórios e de nível elevado. “Nosso Estado tem sua economia baseada na produção. Criar condições para que tenhamos segurança é dever do Estado e uma das prioridades dentro deste Governo. A equipe da Iagro e da Secretaria fizeram em 2017 algumas das mais importantes entregas deste Governo, principalmente na área da sanidade animal, que dentro da Agência representou 46% dessas entregas” completou.

Mato Grosso do Sul ocupa hoje a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação, com participação de 7,6% na produção brasileira de soja neste ano, segundo a Aprosoja.