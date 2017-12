Cadastramento do passe do estudante inicia nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (11) a Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) inicia o cadastramento para o Passe do Estudante 2018, benefício voltado ao aluno do 1º, 2º e 3º graus e cursos técnicos profissionalizantes de nível médio subsequentes, do ensino das redes pública e particular, devidamente matriculado na forma da lei e que resida a uma distância igual ou superior a 2.000m da unidade em que estiver matriculado, seguindo o traçado das vias públicas.

Os alunos beneficiados com o Passe do Estudante devem se atentar aos prazos, divulgados pelas escolas, para a entrega da documentação, pois disto dependerá a data para a entrega dos cartões de passe do estudante, pela Agetran.

Vale lembrar que o Passe do Estudante é um benefício concedido aos alunos das redes públicas e privada de ensino, devendo ser usado exclusivamente em dias letivos e para deslocamento do percurso residência/escola e escola/residência, uma vez que o uso indevido acarretará na aplicação de penalidades previstas no Decreto 11.141/01.

Para fazer o cadastro o estudante deverá providenciar e entregar, na secretaria escolar da unidade de ensino que estiver matriculado, a seguinte documentação:

Cópia do CPF (se o aluno for maior de idade, cópia do seu CPF, se menor, cópia do CPF da mãe ou responsável);

Comprovante de Domicílio atualizado, de até 90 dias, ou a Declaração de Residência impressa pelo sistema do Passe do Estudante ou de próprio punho;

Cartão do Estudante;

01 foto 3×4 colorida e recente (somente para os novos alunos ou nos casos de 2ª via) e

Comprovante de pagamento de guia, retirada em qualquer terminal de transbordo (somente para os novos alunos ou nos casos de 2ª via).

Para fazer o cadastro os estudantes devem acessar os sites www.capital.ms.gov/agetran ou www.capital.ms.gov.br