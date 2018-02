Cadastramento biométrico no Sebrae/MS termina nesta quarta-feira

O cidadão que não fizer o cadastramento biométrico terá o título de eleitor cancelado; e assim permanecerá até que procure a Justiça Eleitoral para regularizar a situação - Arquivo

Esta quarta-feira, 28 de fevereiro, é o último dia para quem deseja fazer o cadastramento biométrico na sede do Sebrae na capital (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro); serviço que acontece somente no período da manhã, das 8 às 12 horas, e cujas senhas são retiradas por ordem de chegada na recepção.

O atendimento realizado pela Justiça Eleitoral continua em outros pontos da cidade, conforme informações disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral ou pelo telefone 2107-7000.

Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez devem também apresentar a carteira de reservista.

Responsabilidade social

O cidadão que não fizer o cadastramento biométrico terá o título de eleitor cancelado; e assim permanecerá até que procure a Justiça Eleitoral para regularizar a situação. A principal vantagem do sistema biométrico é a segurança, além da atualização do cadastro. O prazo para fazer biometria termina no próximo dia 18 de março em Mato Grosso do Sul.