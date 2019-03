Cada uma das duas ministras 'equivale por dez homens', diz Bolsonaro

No Dia Internacional da Mulher, o presidente Jair Bolsonaro disse que "pela primeira vez o número de ministros e ministras está equilibrado num governo". Em sua gestão, há apenas duas mulheres no comando de um total de 22 pastas. "Cada uma das duas mulheres (ministras) equivale por dez homens", disse Bolsonaro em tom de brincadeira.

As duas ministras citadas, Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Tereza Cristina (Agricultura), presenciaram o discurso em evento no Palácio do Planalto realizado para celebrar o Dia da Mulher. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também esteve presente. Além das autoridades, foram convidadas funcionárias do Planalto e do Palácio do Alvorada e da Granja do Torto, os dois últimos residências oficiais da Presidência.

O presidente chegou ao evento ao lado da primeira-dama, Michelle, do vice, Hamilton Mourão, e de sua esposa, Paula Mourão. No início da fala, Bolsonaro cumprimentou os presentes e chamou Paula Mourão de "vice-presidente da República" e Michelle de "presidente da República".

Ele também fez menção a fundamentos da Bíblia Sagrada e disse que, como cristão, acredita que a mulher surgiu da costela de um homem, e a partir das mulheres vieram todos os outros homens. "Está na Bíblia também que a mulher sábia edifica o lar", continuou o presidente.

Bolsonaro disse que "vivemos um momento de inflexão" e completou que a sua eleição demonstra isso. Na sequência, reforçou discurso de valorização da família e disse que "o mais sagrado em uma pátria é a unicidade da família".

O presidente afirmou, ainda, que "não existe homem que possa fazer política de maneira séria se não tiver alguém ao seu lado com os mesmos princípios". "Graças a Deus eu tenho isso em casa", afirmou.

O presidente se colocou como um aliado das mulheres. "Contem com alguém que respeita vocês e que quer que tenham paz a tranquilidade. Vamos continuar lutando para que cada vez mais vocês façam parte de nossas vidas", discursou.

Antes dele, a primeira-dama fez um discurso rápido em defesa dos direitos das mulheres. Ela destacou que as mulheres são "comandantes dos próprios destinos" e que é importante "lutar para que sejam plenas de oportunidades". Michelle acrescentou que é preciso exigir "respeito e o merecido reconhecimento". "Ser mulher é ser muito mais forte do que os olhos podem ver", afirmou.

Mais cedo, Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais na qual chamou as mulheres de "joias raras". "Qualquer celebração deve vir acompanhada de propostas e que respeitemos o feeling da mulher. Infelizmente não depende só de mim para que muitas das pautas já conhecidas avancem. De tudo faremos que estas joias raras ao fim dos próximos 4 anos possam se sentir mais representadas", escreveu.

A publicação foi acompanhada de um vídeo com uma entrevista de Damares Alves, falando à TV NBR sobre a violência contra mulher no Brasil.